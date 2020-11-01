"Я любила жизнь, а вы меня извели": в Бердянске больная COVID-19 роженица выпрыгнула из окна больницы

1 ноября на территории КНП БГС "Бердянское территориальное медицинское объединение" произошло чрезвычайное событие - пациентка с COVID-19 выпрыгнула из окна.

Об это сообщается в группе БТМО в Фейсбук.

"Женщина 1988 г.р. с предельным сроком беременности поступила в родильное отделение роддома 23 октября. Поскольку в результате обязательного тестирования у пациентки было обнаружено инфицирование коронавирусом, она была госпитализирована в специализированное отделение для больных COVID-19. 26 октября состоялось благополучное родоразрешение. Роженица и ребенок были в нормальном состоянии", - написал автор поста Николай Тишаков.

1 ноября около 10:00 женщина оставила предсмертную записку и выпрыгнула с окна второго этажа.

"По счастливому стечению обстоятельств пациентка осталась жива, получив травмы, не угрожающие жизни. Ей была оказана необходимая помощь, теперь она находится под наблюдением врачей в т.ч. и психиатра, так как ранее состояла на учете в психоневрологическом диспансере", - говорится в сообщении.

К посту он прикрепил фотографию предсмертной записки.

Как сообщалось ранее, среди пациентов с коронавирусом нередки случаи возникновения суицидальных настроений. Некоторые из них доводят дело до конца.

Так в Киевских больницах по меньшей мере семеро пациентов свели счеты с жизнью из-за положительного теста на COVID-19.

25 октября аналогичный случай произошел в Харькове. Там покончил с жизнью 69-летний мужчина.

Медики утверждают, что данное явление может случаться из-за того, что коронавирус поражает нервную систему.