В Харькове случилось смертельное ЧП с больным COVID-19

В Харькове, где показатели заболеваемости коронавирусом одни из худших в Украине, 69-летний мужчина с COVID-19 выпрыгнул из окна больницы и погиб.

Об этом в воскресенье, 25 октября, написал глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко в Facebook.

"Очередное самоубийство в больнице. В Харькове выпал из окна в больнице и разбился насмерть 69-летний пациент с COVID-19", - сказано в сообщении.

Его слова подтверждает Телеграм-канал ТРУХА-Харьков, обнародовав кадры с места происшествия. По данным канала инцидент произошел в Инфекционной больнице Харьковской области (известная также как Чернобыльская инфекционная больница).

Отметим, что ранее Попов сообщал о пяти самоубийствах среди пациентов киевских больниц. Все они тоже лечились от COVID-19.

Как известно, по состоянию на утро 25 октября в Украине зафиксировано более 343 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего больных на COVID-19 в городе Киев (34 054 инфицированных) и Харьковской области (32 772 ).

Однако стоит отметить, что Харьковская область возглавляет список регионов по наибольшему росту числа новых случаев заражения.

По данным на утро 25 октября на Харьковщине обнаружили 660 инфицированных, против 359 у Киева. Если такая динамика сохранится, то вскоре именно Харьковская область станет "лидером" по числу людей, заболевших COVID-19.