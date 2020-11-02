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Россиянина избили из-за спора в родительском чатике: через неделю он умер

Россиянина избили из-за спора в родительском чатике: через неделю он умер
Обновлено 23:03 Сегодня Телеграф Фото: twitter

26 октября жителю Волгограда Роману Гребенюку проломили голову в отделении "Сбербанка". Мужчина впал в кому и через неделю умер в реанимации.

Об этом сообщили tvrain.ru.

23 октября в родительском чате в Viber Роман Гребенюк попросил заблаговременно распределить задания по русскому языку. Учительница настаивала на решении теста с 14:30 до 16:30, в то время как уроки заканчивались у детей в два часа дня. Роман предположил, что выполнить такую задачу невозможно. 

В переписке, видно, что конфликт произошел между Романом и Анной - матерью девочки, которая должна была отправить пароли для доступа к заданию всему классу. "21-й век на дворе, там тест - 10 или 15 заданий, можно даже по дороге в школу решить. Или на перемене - 20 минут времени у них", - заявила она в ответ на просьбу прислать пароли заранее. И добавила: "Только, уважаемые родители, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ... учитель на больничном! Она ради нас, наших детей это все делает, может и не делать ничего!!!! Мне кажется, на сегодняшний день главное - здоровье!" 

"Вопрос надо решать, а не сопли жевать", - отвечает ей Роман. После этого родители препираются - выясняют, как зовут учительницу и кто первый перешел на "ты". Анна записывает аудиосообщение со словами: "Сам ты сопли жрешь!" и привлекает к конфликту своего мужа, который сразу переходит к угрозам "поймать" обидчика. 

"Если друзья тоже не помогут, то, блин, я тебя реально - я жду! Я все мои дела оставлю, я все равно поймаю тебя, так что не будешь скрываться. Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу - ты можешь заранее уже взять больничный!" -  говорит он в своем сообщении.

О дальнейшем развитии событий журналистам рассказали в правоохранительных органах. 26 октября брат Анны, 30-летний Арсен Мелконян, подкараулил Гребенюка в центральном отделении Сбербанка в Волгограде и кастетом проломил ему голову. "После удара он продолжал угрожать: "Пасть разорву, будешь так разговаривать с женщиной"", - ответил Мелконян. Судя по видео с камер наблюдения, он сначала ударил мужчину, а потом начал с ним разговаривать.

Прибывшие на место полицейские задержали Мелконяна, который сознался в нападении и объяснил его тем, что Гребенюк накануне оскорбил его сестру. Суд арестовал его до конца года по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

мужчина

Затем дело Мелконяна передали из МВД в Следственный комитет по Волгоградской области. Так как Гребенюк умер, дело переквалифицировали на более тяжкую статью. Наказание по ней - до 15 лет лишения свободы. 

В сети прользователь Фейсбука прокоментировал этот инцидент.

 Читайте также в материале "Телеграф": 30 октября, в Татарстане 16-летний Виталий Антипов с криком: "Бог меня спасёт, все неверные, Аллах Акбар", напал на полицейских с ножом и ранил одного из них. 

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Россия, Насилие.

Автор:

Телеграф
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