Отец двоих детей изнасиловал двух девочек в России

По сообщениям СМИ, злоумышленник около шести часов вечера минувшей среды, 4 ноября, зашел на детскую площадку, расположенную в поселке Агрогородок городского округа Истра и увидел там двух девочек - семи и девяти лет. Мужчина, пообещав купить девочкам сладостей, выманил их с детской площадки и заманил к себе в автомобиль.

34-летний ранее не судимый муж и отец двоих детей. Своих жертв педофил отвез в безлюдное место и надругался над ними в салоне автомобиля. По некоторым данным, одна из девочек также получила сильный удар в живот, когда насильник начал к ней приставать.

Совершив преступление, педофил сбежал, бросив машину. Девочек позднее нашли там же, на заднем сиденье.

Преступника нашли и задержали. На мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетних». Ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.