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Жириновский довел латвийское радио до крупного штрафа

Жириновский довел латвийское радио до крупного штрафа
19:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter

5 ноября, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии оштрафовал радиостанцию Baltkom Radio на 8 тыс евро за интервью с главой фракции ЛДПР Госдумы РФ Владимиром Жириновским, известного своей скандальной натурой. В его высказываниях обнаружили "угрозу национальной безопасности Латвии".

Об этом сообщили lv.baltnews.com.

По словам Национального совета, во время интервью в эфире радиопрограммы "Абонент доступен" Жириновский озвуччивал исторические факты, которые не соответствовали официальной латвийской интерпретации. Таким образом, политик поставил под сомнение легитимность выхода Латвии из Советской России в 1920 году и отрицал советскую оккупацию республики. 

В то же время глава НСЭСМИ Ивар Аболиньш объяснил решение так: "Наша задача – заботиться о безопасности информационного пространства Латвии". По его мнению, подобные высказывания в эфире телерадиовещательной компании незаконны и недопустимы.

В Нацсовете также указали, что электронное СМИ несет ответственность за выбор гостя для передачи и обязано обеспечивать многообразие мнений, а одна из задач журналиста – реагировать на антигосударственные заявления гостя.

"Поскольку вышеупомянутая программа транслировалась публично и собрала большую аудиторию, нарушение было квалифицировано как серьезное", - отмечают в НСЭСМИ.

Стоит отметить, что данный штраф уже третий за последнее время. Ранее радио Baltkom было оштрафовано на 10,5 тысяч и 11,4 тысяч евро.

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Россия, Латвия, Владимир Жириновский.

Автор:

Телеграф
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