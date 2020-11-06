Россияне активно избавляются от статуй Ленина и хотят за это деньги

Жители России массово продают памятники коммунистического диктатора Владимира Ленина из своих городов. Иногда стоимость достигает миллионов рублей.

Об этом пишет Лента.ру.

По неофициальным данным на территории РФ сейчас находится около шести тысяч памятников, более 400 находится в Беларуси. В Украине их насчитали 2500, еще около 200 размещены в других странах.

В материале указано, что сайты по перепродаже вещей предлагают большой ассортимент памятников и бюстов Ленина на любой вкус и цвет.

Например, житель Владивостока выставил на продажу четырехметровый монумент за 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что самым дорогим памятником вождя оказалось изделие, изготовленное советским скульптором Львом Кербелем: его стоимость равна 2,9 миллиона рублей.

"Господ с отсутствием средств просьба не беспокоить", — гласит описание товара.

Напомним, в сети активно обсуждают слухи о том, будто российский президент Владимир Путин собрался в отставку из-за болезни Паркинсона.