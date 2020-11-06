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В автомобиль вице-премьера России влетела "Таврия": есть пострадавшие

В автомобиль вице-премьера России влетела "Таврия": есть пострадавшие
21:52 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм - Mash

Вице-премьер России Алексей Оверчук попал в ДТП. Происшествие произошло в Москве на Кутузовском проспекте. 

Об этом сообщает ряд Телеграм-каналов, которые приводят видео с места столкновения. 

"Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте. Сейчас он находится в ЦКБ УДП РФ", - пишет Телеграм-канал Mash.

Как сообщают очевидцы, авария произошла по вине водителя "Таврии", его вынесло на выделенную полосу, где он столкнулся с правительственным BMW, после чего его отбросило на соседнюю полосу, где он столкнулся с водителем Nissan

"Таврию" почему-то на выделенную полосу стало уводить. Ну, видимо, водителю плохо стало. Да, мужчина пожилой один ехал", - говорит водитель Nissan. 

В ДТП пострадали два человека. Оверчук один из них. Информацию подтвердил его его представитель.  

Напомним, в сети появились слухи, будто российский президент Владимир Путин намерен покинуть пост из-за болезни Паркинсона

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ДТП, Россия, Алексей Оверчук.

Автор:

Телеграф
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