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Лукашенко объявил, что Беларусь становится ядерной державой

Лукашенко объявил, что Беларусь становится ядерной державой
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Беларусь с запуском атомной электростанции становится ядерной державой, заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения БелАЭС для участия в церемонии подключении первого энергоблока.

Об этом сообщает "Пул Первого".

В Островецком районе состоялась церемония официального открытия станции. 

«Все так буднично, как будто метро построили», — указал он, добавив, что событие можно считать историческим для жизни страны.

Для запуска Лукашенко прилетел на территорию АЭС на вертолете. Согласно программе, он должен был посетить здание первого энергоблока и дать разрешение на подъем его электрической мощности до 400 мегаватт.

Известно, что БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" с водо-водяными реакторами третьего поколения повышенной безопасности.

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БелАЭС построена под Островцом Гродненской области. 3 ноября первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему Беларуси. Станция расположена в 50 километрах от Вильнюса, и из-за этой близости Литва считает ее угрозой национальной безопасности.

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Все по теме:

Александр Лукашенко, Ядерная страна, Островец, БелАЭС.

Автор:

Телеграф
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