В воинской части России солдат устроил кровавую расправу над сослуживцами

В пятницу 9 ноября, на территории военного аэродрома "Балтимор", что под Воронежем произошло ЧП: солдат-срочник с топором напал на людей, позже открыл огонь и сбежал.

Об этом сообщили в местной администрации, передают в Телеграм канале Mash.

По предварительным данным, несколько человек погибли, один человек получил ранение.

На данный момент поисками солдата-срочника, сбежавшего с территории воинской части под Воронежем, занимается полиция.

По подтвержденной информации, у преступника с собой есть пистолет и два магазина к нему с патронами.

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