Все против Пашиняна: в России раскрыли очевидную деталь переговоров по капитуляции Армении

В переговорном процессе Пашинян был один против троих Алиева, Эрдогана и Путина.

Об этом заявил в своем Твиттер главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В переговорном процессе Пашинян был один против троих Алиева, Эрдогана и Путина — Алексей Венедиктов (@aavst) November 10, 2020

Речь идет о переговорах, после которых премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе по рекомендациям со стороны армянских Вооруженных сил.

Подписи под договором поставили глава правительства Армении, азербайджанский президент Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин. Согласно документу, армянская сторона возвращает Азербайджану контроль над несколькими территориями в районе конфликта, в Нагорный Карабах возвращаются беженцы (это должно происходить под контролем ООН), на линии соприкосновения будут дислоцированы российские миротворческие войска.

Также русская служба ВВС сообщала, что Никол Пашинян заявил, что у него не было другого выхода, кроме как подписать соглашение.

Напомним, согласие премьер-министра на окончание войны за Нагорный Карабах не понравилось многим армянам.