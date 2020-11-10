Россиянин серьезно поплатился за пьяную езду на самокате

В России жителя Казани оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав на полтора года за пьяную езду на самокате.

Об этом сообщили в Телеграм канале Mash.

По предварительной информации, мужчина взял обычный прокатный электророллер предварительно немного "накатив". "Нарезал круги, весело несся по улочкам" - так его и задержали копы, попросив показать права и пройти экспертизу.

Мужчина "дуть в трубочку" отказался, потому, что считал, что на самокат не обязательно иметь права. Но оказалось, что транспортное средство мощностью от 250 ватт уже считается мопедом, на который нужны права и трезвость полагается.

Во всяком случае, так решил суд. Сам гражданин с данным решением категорически не согласен.

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