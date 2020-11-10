Силовики в России обманулись с "отечественными" шлемами из Китая

Предприниматели из Санкт-Петербурга продали российскому МВД более 40 000 защитных шлемов из Китая под видом отечественной разработки.

Об этом сообщили в Телеграм канале База.

Вся история, началась еще несколько лет назад. Именно тогда петербургское НПО "Спецматериалов" презентовало комиссии МВД опытный образец защитного шлема "Колпак-1". Сама компания представила все это как собственные разработки, а также показала сотрудникам техническую и конструкторскую документацию в надежде, что ведомство возьмет шлем на вооружение.

Так и случилось - НПО начало поставки в МВД. Хотя спустя годы всплыли интересный факты, такие как то, что у компании вообще не было оборудования для производства шлемов, и с августа 2017 по февраль 2020 их закупали в Китае.

В общей сложности, за этот период НПО приобрела 40 750 защитных шлемов модели "FBK-208", которые стоят чуть более тысячи рублей за штуку и на Алиэкспрессе называются "Анти-бунт".

По предварительным данным, специально для МВД компания наносила на шлемы маркировки "Колпака-1".

На данный момент устанавливается, кто придумал такого рода схему, но следователи уже возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Халатность". Ущерб оценивается в 48 миллионов рублей.

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