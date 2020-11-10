Скачать
Вторник, 10.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Стереотипы родителей и сверхуспеваемость учеников: кандидат наук из Киева о реалиях "дистанционки"
Стереотипы родителей и сверхуспеваемость учеников: кандидат наук из Киева о реалиях "дистанционки"
В России соглашение по Карабаху сочли капитуляцией Путина перед Турцией
В России соглашение по Карабаху сочли капитуляцией Путина перед Турцией
Появилась свежая карта, где останется Нагорный Карабах после прекращения войны
Появилась свежая карта, где останется Нагорный Карабах после прекращения войны
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников
После Молдовы, Грузии и Армении "миротворцы" Путина возьмутся за горло Украины - Портников

Силовики в России обманулись с "отечественными" шлемами из Китая

Силовики в России обманулись с "отечественными" шлемами из Китая
Обновлено 15:13 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

Предприниматели из Санкт-Петербурга продали российскому МВД более 40 000 защитных шлемов из Китая под видом отечественной разработки.

Об этом сообщили в Телеграм канале База.

Вся история, началась еще несколько лет назад. Именно тогда петербургское НПО "Спецматериалов" презентовало комиссии МВД опытный образец защитного шлема "Колпак-1". Сама компания представила все это как собственные разработки, а также показала сотрудникам техническую и конструкторскую документацию в надежде, что ведомство возьмет шлем на вооружение.

Так и случилось - НПО начало поставки в МВД. Хотя спустя годы всплыли интересный факты, такие как то, что у компании вообще не было оборудования для производства шлемов, и с августа 2017 по февраль 2020 их закупали в Китае.

В общей сложности, за этот период НПО приобрела 40 750 защитных шлемов модели "FBK-208", которые стоят чуть более тысячи рублей за штуку и на Алиэкспрессе называются "Анти-бунт".

По предварительным данным, специально для МВД компания наносила на шлемы маркировки "Колпака-1".

На данный момент устанавливается, кто придумал такого рода схему, но следователи уже возбудили уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Халатность". Ущерб оценивается в 48 миллионов рублей.

Читайте также в материале "Телеграф": В РФ мужчину оштрафовали на 30 тысяч и лишили прав за пьяную езду на самокате.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Санкт-Петербург, Бизнес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Это за гранью человечности: подцепивший COVID-19 Зеленский обратился к тем, кто радуется его болезни
02 Путин решил вмешаться в войну за Карабах: чем это опасно для Украины
03 Сегодня исторический день: последние новости и карта в Карабахе на 10 ноября
04 С введением "миротворцев" установили новые границы Нагорного Карабаха (карта)
05 Поступило заявление: в полиции объяснили дело об убийстве Кернеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Не бойтесь!&quot; Врач объяснил, что значат сирены &quot;скорых&quot; в Киеве
"Не бойтесь!" Врач объяснил, что значат сирены "скорых" в Киеве
Силовики в России обманулись с &quot;отечественными&quot; шлемами из Китая
Силовики в России обманулись с "отечественными" шлемами из Китая
На дорогах Киева с флагами празднуют прекращение войны в Карабахе. Видео
На дорогах Киева с флагами празднуют прекращение войны в Карабахе. Видео
В Минобороны прояснили скандал с питанием для ВСУ
В Минобороны прояснили скандал с питанием для ВСУ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь