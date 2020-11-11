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Сейсембаев заговорил об угрозе вторжения России в Казахстан

Сейсембаев заговорил об угрозе вторжения России в Казахстан
09:39 Сегодня Телеграф

По отношению к Казахстану возможна агрессия со стороны России.

В каком случае, рассказал в интервью "ГОРДОН" казахстанский бизнесмен, инвестор, партнер "Офиса простых решений и результатов" Маргулан Сейсембаев.

Мильтимиллионер Сейсамбаев с одной стороны выступает за развитие своей страны, с другой – против погромов, революций и агрессии по отношению к Казахстану со стороны России. В частности, он напомнил, что обе страны – члены Организации Договора о коллективной безопасности ("Ташкентский договор"), который предусматривает в случае угрозы конституционному строю, беспорядков помощь других участников.  

"Я понимаю, что существует связка президентов наших стран, где они договорились, скорее всего, помимо договора об ОДКБ, еще и понятийно друг другу помогать", - отметил Сейсембаев.

При этом мультимиллионер отметил, что не воспринимает Россию как врага. 

"Это братский народ. Для нас Россия, украинцы – все братские народы. И когда мы смотрим на конфликт Украины с Россией, нам на самом деле очень неприятно и обидно, это смотрится, как будто два твоих брата передрались", - считает Сейсамбаев.

Также бизнесмен отметил, что он прекрасно понимает, что действия России в Украине являются агрессией.

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Все по теме:

Россия, Казахстан, Вторжение, Маргулан Сейсембаев.

Автор:

Телеграф
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