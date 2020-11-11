«Миротворцы» Путина прибыли в Карабах: появились свежие фото и видео

Российские миротворцы, которые прибыли в зону карабахского конфликта, 11 ноября размещаются в районе Лачинского коридора.

Об этом сообщает сайт "Кавказский узел".

К утру 11 ноября в Армению из российского Ульяновска 20 самолетов доставили более 400 военнослужащих миротворческого соединения, а также бронированную технику и средства связи. На данный момент частично бойцы уже прибыли в зону Лачинского коридора, где начали обустройство блок-постов. Соответствующее фото разместил в своем Facebook эксперт Александр Коваленко.

Остальные миротворцы еще в пути, им предстоит преодолеть около 250 километров.

Миротворческий контингент, заведенный после вступления в силу трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, расположится вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора - горного коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

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