Россиянин зарубил топором женщину прямо в торговом центре: подробности происшествия (видео)

11 ноября в России, в городе Всеволожске в Ленинградской области произошло трагическое ЧП: вооруженный топором мужчина убил женщину, прямо в торговом центре.

Об этом сообщили в Телеграм канале "Раньше всех.Ну почти".

По предварительным данным, причиной такой кровавой расправы вероятно стало расставание.

Со слов знакомых семьи, незадолго до произошедшего девушка обьявила своему мужчине, что уходит от него. Но тот не смог это принять и сильно переживал.

Таким образом его задерживали еще за три дня до происшествия - он отрезал девушке косу ножом и требовал вернутся. Его отпустили, очевидно - зря.

В сети также появились кадры с пострадавшей хозяйкой салона, в котором и произошел сам смертельный инцидент. На этом видео она отмечает его юбилей.

Читайте также в материале "Телеграфа": В России жителя Казани оштрафовали и лишили прав на полтора года за пьяную езду на самокате.