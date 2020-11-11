Готовятся к обострению? Стало известно о подозрительных действиях боевиков на Донбассе

Так называемый "Минтранс ЛНР" проводит тренировки в Луганской области на случай возникновения проблем на железной дороге и необходимости эвакуации людей в Россию.

Оккупационные власти в регионе активно отрабатывают меры на случай ЧП с 10 ноября.

Так, они готовятся к повреждению железнодорожных путей в Свердловске.

И в целом готовят железнодорожный и автомобильный транспорт к "катастрофам и кризисным ситуациям", которые могут возникнуть.

А тем временем в России заговорили о якобы готовящемся в Украине продолжении военных действий на Донбассе.

По словам полпреда РФ Бориса Грызлова: "План действий по урегулированию конфликта в Донбассе, который представила украинская делегация, свидетельствует о том, что Киев не планирует вступать в диалог с жителями региона, а готовится к новому витку силового противостояния"

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