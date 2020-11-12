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Между Россией и Турцией назревает скандал вокруг миротворцев в Карабахе

Между Россией и Турцией назревает скандал вокруг миротворцев в Карабахе
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг новое заявление Турции об участии в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. По словам представителя Кремля, эта тема не обсуждалась и таких договорённостей не было.

Он также подчеркнул, что участие турецких миротворцев в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе невозможно без согласия Еревана и Баку, но этот вопрос «даже не обсуждался».

Слова Алиева также опровергла пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян: «Заявление президента Азербайджана о том, что миротворческая миссия в Нагорном Карабахе будет развернута с участием турецких военнослужащих, не соответствует действительности»,— отметила она.

По словам Пескова, турецкие военнослужащие будут размещены в мониторинговом центре в Азербайджане. Он предположил, что новое заявление Анкары об участии в миротворческой миссии вызвано расхождениями в понимании.

Пашинян объяснился за капитуляцию Армении

Напомним, в ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. После этого в Армении начались протесты.

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Все по теме:

Турция, Кремль, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев.

Автор:

Телеграф
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