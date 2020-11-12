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ФСБ возьмет под контроль часть Армении: в указе Путина о миротворцах нашли любопытный момент

ФСБ возьмет под контроль часть Армении: в указе Путина о миротворцах нашли любопытный момент
13:38 Сегодня Телеграф

Под видом введения в Карабах миротворцев, ФСБ России берет под контроль и часть территории Армении.

Об этом в Телеграм-канале пишет главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Журналист цитирует указ Путина от 10 ноября "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе". В документ отдельным пунктом прописано: "ФСБ России осуществлять контроль за обеспечиванием Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеваньской АР". 

"То есть понятно - ФСБ РФ берет под контроль часть территории Армении", - отмечает Венедиктов.

Ранее сообщалось, что миротворцы оборудуют в зоне карабахского конфликта 16 наблюдательных пунктов и будут сосредоточены в районе Лачинского коридора, который соединяет Карабах с Арменией. В путинском указе отмечается, что миротворческий контингент введен в Карабах сроком на пять лет. 

Коридор, который взяло под контроль ФСБ России, - это приграничная территория на юге Армении. Также по трехстороннему соглашению страна оставила за собой столицу Нагорного Карабаха и небольшое количество прилегающих к нему территорий. 

Миротворческий контингент в Карабах доверили руководить генералу, который засветился на Донбассе

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Все по теме:

Миротворцы, Карабах, ФСБ России, Нахичевань.

Автор:

Телеграф
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