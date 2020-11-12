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Засветившийся на Донбассе генерал будет командовать российскими миротворцами в Карабахе

Засветившийся на Донбассе генерал будет командовать российскими миротворцами в Карабахе
Обновлено 09:18 Сегодня Телеграф

Руководить российскими миротворцами, занявшими позиции в Нагорном Карабахе,  будет генерал-лейтенант Рустам Мурадов, который был и на украинском Донбассе. 

Об этом сообщает сайт "Кавказский узел". 

По данным журналистов, Мурадов уже встретился с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном. А подведомственный ему контингент, основу которого составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа России, уже взяли под контроль Лачинский коридор. Путь, который связывает Карабах с Арменией. 

Мурадов - родом из Дагестана. У него профильное образование, на военной службе он с 1990 года: начинал как командир взвода, а сейчас является зам командуюшего Южного военного округа. В российских СМИ уточняется, что Мурадов - участник двух чеченских войск и был задействован в операции по ликвидации штаба Масхадов. Офицер был военным советником в Сирии, за что получил геройское звание.

Знакома фамилия Мурадова и в Украине - этот военный в 2016-м году представлял Россию в центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе. При этом пропагандистские СМИ активно мусируют тему обстрела, под который 5 марта 2016 года под Ясиноватой попал Мурадов. Якобы огонь велся чуть ли не специально по офицеру. Правда, эта информация не нашла подтвреждения, но, видимо, помогает создавать образ бравого военного.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы, которые присланы в Карабах, почти все имеют за плечами опыт войны в Сирии. 

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Миротворцы, Армения, Карабах, Лачинский коридор, Рустам Мурадов.

Автор:

Телеграф
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