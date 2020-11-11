Россия отправила в Карабах военных с «сирийским опытом»

10 ноября, в Армению уже прибыл первый самолет ИЛ-76 с командованием миротворцев из РФ, которые будут отвечать за деэскалацию конфликта в Карабахе. Почти все направленные в зону конфликта российские "миротворцы" имеют сирийский опыт.

Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

По его словам, уже был взят под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин. Передовые подразделения первого миротворческого батальйона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили 3-х километровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис.

По предварительным данным, в миротворческой миссии будут задействованы армейская авиация и комплексы БПЛА.

В то же время, почти все направленные в зону конфликта военные имеют сирийский опыт.

Миротворцы пользуются прямыми каналами связи с генштабами ВС Азербайджана и Армении, для обеспечения безопасности военных РФ.

Стоит напомнить, что ранее военные из этой миротворческой бригады были на Донбассе и в Крыму.

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