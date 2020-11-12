Столб пара из-под земли травмировал четверых детей в России

В четверг 12 ноября, в Подмосковье произошло ЧП: дети пострадали от мощного потока кипятка, вырвавшегося из-под земли.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

По предварительным данным пострадало четверо человек.

Печальный инцидент произошел в Дзержинском, на Томилинской улице, прямо напоротив местной школы искусств: дети переходили дорогу и внезапно из-под земли вырвался столб пара, который устремился в сторону малышей. В результате чего они получили ожоги стоп разной степени и затем незамедлительно были доставлены в больницу.

Одна из предпологаемых причин происшествия, это возможный прорыв трубы.

Кадры с места событий:

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