Столб пара из-под земли травмировал четверых детей в России

В четверг 12 ноября, в Подмосковье произошло ЧП: дети пострадали от мощного потока кипятка, вырвавшегося из-под земли.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.
По предварительным данным пострадало четверо человек.
Печальный инцидент произошел в Дзержинском, на Томилинской улице, прямо напоротив местной школы искусств: дети переходили дорогу и внезапно из-под земли вырвался столб пара, который устремился в сторону малышей. В результате чего они получили ожоги стоп разной степени и затем незамедлительно были доставлены в больницу.
Одна из предпологаемых причин происшествия, это возможный прорыв трубы.
Кадры с места событий:
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