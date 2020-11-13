Не контролируют ни одного въезда: Азербайджан попросил помощи России в Карабахе

Азербайджан попросил Миротворческие силы России обеспечить им коридор в Шуши.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Азербайджанская сторона не контролирует фактически ни одного подъезда в город. То есть сейчас нельзя сесть на автобус в Баку и добраться до Шуши.

В город, отошедший Азербайджану, можно добраться лишь из Гадрута «военной тропой» через «адское ущелье». Там нет дороги, даже грунтовой. Разве что колея от бронемашин, которые армия Азербайджана сейчас перебрасывает в город.

Отмечается, что «контроль» Азербайджаном над городом Шуши остается номинальным.

Сообщается, что МС РФ не планируют предоставлять азербайджанской стороне какие-то дополнительные транспортные коридоры, не предусмотренные соглашением.