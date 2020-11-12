Во взятом Азербайджаном Шуши топчутся по флагам Карабаха (фото)

10 ноября Армения признала свое поражение в войне за Нагорный Карабах. А уже 12 ноября в сети всплыли интересные кадры, из города Шуша, на которых военные "топчутся" по брошенных на землю флагах НКР.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Новости Азербайджана и Карабаха.

Там же поделились кадрами из города Шуша.

Стоит напомнить, что ранее в столице Армении сторонники оппозиции вышли на митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Затем, уже 11 ноября в Ереване бросили дымовую шашку в направлении полицейских, после чего начался разгон демонстрантов.

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