На улицах ни души: что происходит в Карабахе после войны (видео)

С наступлением мира в Карабахе Ходжавендский район выглядит безлюдно.

Видеорепортаж опубликовало на YouTube Министерство обороны Азербайджана.

Большая часть Ходжавендского района с административнным центром в городе Мартуни (Ходжавенд - это азербайджанское название города - второго по численности населения после Степанакерта) с 92-года контролировалась республикой Арцах . В ходе боев эта территория перешла под контроль Азербайджана. На сайте Минобороны, в частности указывается, что с 27 сентября по 9 ноября, азербайджанские войска освободили поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района.

