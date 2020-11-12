На улицах ни души: что происходит в Карабахе после войны (видео)

С наступлением мира в Карабахе Ходжавендский район выглядит безлюдно.

Видеорепортаж опубликовало на YouTube Министерство обороны Азербайджана.

Большая часть Ходжавендского района с административнным центром в городе Мартуни (Ходжавенд - это азербайджанское название города - второго по численности населения после Степанакерта) с 92-года контролировалась республикой Арцах . В ходе боев эта территория перешла под контроль Азербайджана. На сайте Минобороны, в частности указывается, что с 27 сентября по 9 ноября, азербайджанские войска освободили поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района.

На видео, выложенным в сеть, сняты села Азых, Акаку и Агбулаг Ходжавенского района. Многие дома заброшены, на улицах мусор и поломанная сельхозтехника.

Ранее стало известно, на каких территориях в Нагорном Карабахе будут размещаться российские миротворцы.