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Четверг, 12.11.2020
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На улицах ни души: что происходит в Карабахе после войны (видео)

На улицах ни души: что происходит в Карабахе после войны (видео)
15:01 Сегодня Телеграф

С наступлением мира в Карабахе Ходжавендский район выглядит безлюдно.

Видеорепортаж опубликовало на YouTube Министерство обороны Азербайджана. 

Большая часть Ходжавендского района с административнным центром в городе Мартуни (Ходжавенд - это азербайджанское название города - второго по численности населения после Степанакерта) с 92-года контролировалась республикой Арцах . В ходе боев эта территория перешла под контроль Азербайджана. На сайте Минобороны, в частности указывается, что с 27 сентября по 9 ноября, азербайджанские войска освободили поселок Гадрут и 35 сел Ходжавендского района. 

На видео, выложенным в сеть, сняты села Азых, Акаку и Агбулаг Ходжавенского района. Многие дома заброшены, на улицах мусор и поломанная сельхозтехника. 

Ранее стало известно, на каких территориях в Нагорном Карабахе будут размещаться российские миротворцы

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Карабах, Видео, Ходжавенд.

Автор:

Телеграф
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