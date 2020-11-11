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Провокация, разгон и провал отставки Пашиняна: что происходит у парламента Армении. Видео

Провокация, разгон и провал отставки Пашиняна: что происходит у парламента Армении. Видео
Обновлено 19:28 Сегодня Телеграф Фото: telegram - SputnikArmenia

По состоянию на 11 ноября в Армении все еще не утихают массовые протесты, участники которых требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который ранее подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Так, в Ереване бросили дымовую шашку в направлении полицейских, после чего начался разгон демонстрантов.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армении.

По предварительным данным, инцидент произошел во время того, как давал интервью член партии АРФ "Дашнакцутюн" Арцвик Минасян. Кто бросил дымовую шашку в сторону полицейских и для чего, непонятно.

Хотя сами участники акции утверждают, что это результат небрежности и шашка была полицейская.

А тем временем, специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по факту организации и проведения митинга высокопоставленными чиновниками и другими лицами.

По данным полиции правоохранители дали протестующим у парламента в Ереване пять минут, чтобы покинуть территорию, после чего начали операцию по разгону.

В то же время оппозиции Армении не удалось провести отставку Никола Пашиняна через парламент из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Читайте также в материале "Телеграф": Какая судьба ожидает Пашиняна после ввода "миротворцев" и как Россия может на это повлиять - политолог назвал варианты для России.

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Все по теме:

Протест, Армения, Ереван, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
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