Путин должен сделать трудный выбор: политолог назвал варианты России по Армении

Сразу же после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал трехсторонее соглашение, Россия направила в Нагорный Карабах свой "миротворческий контингент". Но что же будет с Пашиняном после ввода "миротворцев"? И как РФ может на это повлиять?

Об этом рассказал политолог, поддерживающий политику президента РФ Владимира Путина, Сергей Марков в своем Фейсбуке.

По его словам, у российского руководства имеются сразу несколько вариантов.

Один из вариантов, это помочь устранить проамериканского Пашиняна от власти и помочь придти к власти пророссийским военным. "Хорошо, но не очень легитимно. А Путин любит легитимность и не любит революций", - отмечает политолог.

Второй вариант, это помочь Пашиняну сохранить власть в обмен на то, что реальная власть будет у политических советников РФ и пророссийских армянских генералов.

Третий вариант, обстоит в том, чтобы не вмешиваться и позволить "стихии улицы" в Ереване самой решить вопрос о власти. Но вероятнее всего, что власть в результате захватят ультас из дашнаков и других. И Сасна Црер, вообще террористы. Ими был создан комитет национального спасения. И они откажутся от мирного соглашения с Азербайджаном. "И тогда рухнет рухнет выработанная РФ система. Российские миротворцы окажутся в центре новой войны. И придется наблюдать еще большую катастрофу Армении", - подчеркнул Марков.

Таким образом перед Владимиром Путиным предстоит трудный выбор.

Стоит напомнить, что в центре Еревана проводят митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Читайте также в материале "Телеграф": Почему в Карабахе армянской армии пришлось воевать сразу против трех сил.