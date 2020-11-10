Дезертирство и конфликты с населением: Пашинян признался, с чем столкнулся в Карабахе (фото)

В Нагорном Карабахе армянской армии пришлось воевать сразу против трех сил, что вместе с внутренними проблемами в войсках сыграло против Еревана. Страна оказалась в такой ситуации, что вынуждена была пойти на перемирие на условиях Азербайджана.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в обращении к народу.

Он отметил, что к войне в Карабахе привела неопределенность со статусом территории, которую не изменили договоренности участников Минской группы ОБСЕ в мае 2018-го года. Армения начала подготовку к боевым действиям и хорошо показала себя сначала, но Азербайджан заручился поддержкой Турции, которая перебросила наемников в зону конфликта и увеличило количество противников до трех.

Премьер Армении подчеркнул, что ранее перемирие не заключалось, потому что его главным условием была передача семи районов вокруг Нагорного Карабаха Баку. И "это было единственным четким тезисом в переговорах". При этом Ереван надеялся переломить ситуацию на фронте в свою пользу и заставить оппонента принять свои условия.

Не получилось это сделать в том числе и из-за того, отметил в обращении Пашинян, что у Армении были проблемы с мобилизацией резерва, имели место случаи дезертирства, боеспособность у ополченцев была на низком уровне. Более того, иногда население препятствовало передислокации войск.

"Мы оказались в ситуации, когда альтернативы подписанию соглашения не существовало", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр настаивает, что о таком шаге его просили и в армии, так как ресурс войск был исчерпан и были неясны перспективы, как его пополнять. Людей на передовой просто некому было заменить.

При этом Пашинян отметил, что о полноценном прекращении огня в Карабахе пока нет речи, боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

После подписания трехстороннего соглашения Россия направила в Нагорный Карабах своих "миротворцев".