"Никол, уходи!" В Ереване и в темноте продолжают требовать отставки Пашиняна (фото, видео)

В Армении продолжаются протестные акции, участники которых требуют премьер-министра Никола Пашиняна, который поставил подпись под соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщают Телеграм-каналы.

Несмотря на то, что в среду, 11 ноября, протестующих в Ереване начали задерживать, люди не уходят с улиц. Они предлагали Николу Пашиняну самому оставить пост и ждали от него такого шага до полуночи. При этом оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" сама прибыла в здание парламента, призывая присоединиться депутатов правящей партии "Мой шаг".

С наступлением темноты люди не уходят от здания Национальной ассамблеи, подступы к которому блокируют силовики. Протестующие настаивают, на внеочередном заседании парламента и запуске процедуры импичмента в отношении Пашиняна.

В МВД Армении уточняют, что все доставленные ранее в участки протестанты, а это 135 человек, освобождены и больше никто не задерживался.

Известно, что в 18 часов (19 - по московскому времени) должно было начаться внеочередное заседание парламента Армении, на котором будет рассматриваться отставка Пашиняна.

Российский политолог предположил, что решиться вопрос по Пашиняну может несколькими способами, в том числе с участием Владимира Путина.