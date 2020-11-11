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"Никол, уходи!" В Ереване и в темноте продолжают требовать отставки Пашиняна (фото, видео)

"Никол, уходи!" В Ереване и в темноте продолжают требовать отставки Пашиняна (фото, видео)
18:11 Сегодня Телеграф

В Армении продолжаются протестные акции, участники которых требуют премьер-министра Никола Пашиняна, который поставил подпись под соглашением о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщают Телеграм-каналы. 

Несмотря на то, что в среду, 11 ноября, протестующих в Ереване начали задерживать, люди не уходят с улиц. Они предлагали Николу Пашиняну самому оставить пост и ждали от него такого шага до полуночи. При этом оппозиционная фракция "Просвещенная Армения" сама прибыла в здание парламента, призывая присоединиться депутатов правящей партии "Мой шаг".

С наступлением темноты люди не уходят от здания Национальной ассамблеи, подступы к которому блокируют силовики. Протестующие настаивают, на внеочередном заседании парламента и запуске процедуры импичмента в отношении Пашиняна. 

В МВД Армении уточняют, что все доставленные ранее в участки протестанты, а это 135 человек, освобождены и больше никто не задерживался. 

Известно, что в 18 часов (19 - по московскому времени) должно было начаться внеочередное заседание парламента Армении, на котором будет рассматриваться отставка Пашиняна. 

Российский политолог предположил, что решиться вопрос по Пашиняну может несколькими способами, в том числе с участием Владимира Путина. 

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Все по теме:

Отставка, Протесты, Армения, Ереван, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
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