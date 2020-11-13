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Ан-124 «Руслан» совершил аварийную посадку в Новосибирске: фото и детали

Ан-124 «Руслан» совершил аварийную посадку в Новосибирске: фото и детали
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

В пятницу 13 ноября, в аэропорту Новосибирска произошло ЧП: известный самолет Ан-124 "Руслан" совершил аварийную посадку в связи с многочисленными повреждениями.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

По предварительным данным, у самолета отказали несколько двигателей и радиосвязь.

Затем, у него отвалились детали турбины от двигателя, на высоте нескольких сотен метров, которые пробили крышу склада, находившегося неподалеку.

Во время посадки самолет на 200 метров выкатится за пределы полосы и вдобавок ко всему повредил еще и крылья.

Фото с места посадки военно-транспортного самолета "Руслан" в аэропорту Новосибирска:

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Все по теме:

Россия, Самолет, Новосибирск, Ан-124.

Автор:

Телеграф
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