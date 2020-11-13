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Пятница, 13.11.2020
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Российские "миротворцы" уже под Степанакертом (видео)

Российские "миротворцы" уже под Степанакертом (видео)
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф

В пятницу утром в Степанакерт прибыл российский батальон военных в рамках миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

В сети появилось видео прибытия российских миротворцев.

Сообщается, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре будут развернуты 10 наблюдательных постов.

Судя по кадрам, колонна с бронетранспортеров  прошла 100 километров от места базирования в городе Горис к линии соприкосновения. Колонна движется медленно, ей периодически сигналят проезжающие мимо машины.


Как известно, кроме Степанакерта и окрестностей, миротворцы будут дислоцированы в Мартуни, Аскеране, Мартакерте.

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Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно достигнутым договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Также до 15 ноября Азербайджану возвращается Кельбаджарский район, до 20 ноября - Агдамский район, до 1 декабря - Лачинский район.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Карабах, Перемирие, Российские миротворцы, Степанакерт.

Автор:

Телеграф
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