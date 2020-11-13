"Бл**ь, не успели, с**а": как в аэропорту Новосибирска садили Ан-124 без связи

Днём 13 ноября воздушное судно АН 124 «Руслан» при посадке в новосибирском аэропорту Толмачёво выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Момент аварийной посадки Ан-124 в аэропорту Новосибирска засняли из диспетчерской вышки. Видео появилось в социальных сетях.

В двухминутном ролике диспетчеры вышки обсуждают внештатную посадку борта с отказавшими системами. Что происходило с самолетом и какова была обстановка на борту сразу после приземления, диспетчеры не знали - связи с пилотами не было.

ВНИМАНИЕ! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА!

В ролике голоса за кадром обсуждают приземление Ан-124 на полосу: самолет на большой скорости катится по ВПП мимо вышли.

"Тяжелый (нецензурно)... Нормально, нормально... Молодец..." - оценивают диспетчеры слишком высокую скорость самолета на земле.

"Аварийные, срочно на полосу, осматривать после посадки "Руслана"

"Не успели затормозить. Тяжеееелый..."

"Да лучше пусть колеса порвет... Выкатится?.. Выкатился... (далее следует нецензурное слово)"

"Руслан" выкатился на торец 72. Срочно службы туда все".

Заметим, летчикам удалось приземлиться, но воздушное судно выкатилось за пределы полосы и получило повреждения. Никто из людей, находившихся на борту, не пострадал.

Отметим, Ан-124 «Руслан» – тяжёлый дальний транспортный самолёт 4-го поколения разработки ОКБ имени Антонова. Крупный и второй по грузоподъёмности в мире ( 120 тонн) серийный грузовой самолёт (в 1982—1988 годах был также крупнейшим по габаритам самолётом в мире).