В России парень чуть не устроил трагедию в ТЦ, "играясь" с сигнальными ракетами

Большой торговый центр "М5 Молл" в российской Рязани загорелся из-за выпущенной в батутном центре сигнальной ракеты.

Об этом сообщает Телеграм-канал BAZA.

Пожар в ТРЦ возник вечером четверга, 12 ноября. В это время работник батутного центра случайно выстрелил из сигнального пистолета, ракета упала на синтетические кубики, начался пожар. На видео заметна вспышка, после которой сработала пожарная сигнализация и система оповещения. Затем из помещения, которое спешно покинули малочисленные посетители, повалил дым.

"На этот раз, к счастью, всех удалось спасти. Огонь, возможно, могли бы потушить своими силами, но, судя по кадрам, ближайший пожарный гидрант вышел из строя", - говорится в сообщении.

Как известно на данный момент, площадь пожара в рязанском ТРЦ составила 500 кв. метров, у здания обрушилась крыша и часть стены. Из центра было эвакуировано 1,2 тыс. человек, пострадавших нет.

При этом в трагедии ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово весной 2018 года, которая начиналась с возгорания в сухом бассейне с кубиками из поролона как в Рязани, погибло 60 человек, из них 37 детей. В центре не работала автоматическая система оповещения о пожаре и были другие нарушения системы пожарной безопасности.

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