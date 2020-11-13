Скачать
Пятница, 13.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине
Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине
Российские "миротворцы" уже под Степанакертом (видео)
Российские "миротворцы" уже под Степанакертом (видео)
Карантин выходного могут отменить: что говорят в Раде
Карантин выходного могут отменить: что говорят в Раде
Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)
Созваны патрули полиции для соблюдения карантина на выходных (документ)

В России парень чуть не устроил трагедию в ТЦ, "играясь" с сигнальными ракетами

В России парень чуть не устроил трагедию в ТЦ, "играясь" с сигнальными ракетами
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф

Большой торговый центр  "М5 Молл" в российской Рязани загорелся из-за выпущенной в батутном центре сигнальной ракеты.

Об этом сообщает Телеграм-канал BAZA.

Пожар в ТРЦ возник вечером четверга, 12 ноября. В это время работник батутного центра случайно выстрелил из сигнального пистолета, ракета упала на синтетические кубики, начался пожар. На видео заметна вспышка, после которой сработала пожарная сигнализация и система оповещения. Затем из помещения, которое спешно покинули малочисленные посетители, повалил дым.

"На этот раз, к счастью, всех удалось спасти. Огонь, возможно, могли бы потушить своими силами, но, судя по кадрам, ближайший пожарный гидрант вышел из строя", - говорится в сообщении.

Как известно на данный момент, площадь пожара в рязанском ТРЦ составила 500 кв. метров, у здания обрушилась крыша и часть стены. Из центра было эвакуировано 1,2 тыс. человек, пострадавших нет.

При этом в трагедии ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово весной 2018 года, которая начиналась с возгорания в сухом бассейне с кубиками из поролона как в Рязани, погибло 60 человек, из них 37 детей. В центре не работала автоматическая система оповещения о пожаре и были другие нарушения системы пожарной безопасности. 

Читайте также: В Польше во время пожара погибла заробитчанка из Украины: жуткие детали трагедии

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Россия, Рязань, Торговый центр.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Штурм тюрем с военнопленными в Донецке: участник операции раскрыл новые детали
02 В команде Зеленского первая отставка из-за карантина выходного дня
03 В Армении показали видео, как сжигают дома перед приходом Азербайджана
04 Больной COVID-19 Зеленский записал видеообращение из Феофании
05 Россия может развернуть ядерное оружие на оккупированном полуострове - Украина в ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В спор о стоимости лечения Зеленского вмешался главврач &quot;Феофании&quot;
В спор о стоимости лечения Зеленского вмешался главврач "Феофании"
Перед началом карантина выходного дня в Киеве сносят борды &quot;Эпицентра&quot;. Фото
Перед началом карантина выходного дня в Киеве сносят борды "Эпицентра". Фото
В Раде срывают законопроекты по Конституционному суду
В Раде срывают законопроекты по Конституционному суду
Смерть избитого силовиками минчанина собрала акции по всей Беларуси (фото и видео)
Смерть избитого силовиками минчанина собрала акции по всей Беларуси (фото и видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь