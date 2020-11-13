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Сало из "Малороссии": преобразование украинского ресторана в Москве вызвало обсуждение в сети

Сало из "Малороссии": преобразование украинского ресторана в Москве вызвало обсуждение в сети
Обновлено 19:32 Сегодня Телеграф

В одном из московских ресторанов посетителям предлагают отведать "сала из Малороссии". 

Об этом сообщил журналист Игорь Соловей в Фейсбук.

Заведение, в котором была снята фотография называется "Тещин борщ", а до этого называлось "Корчма Тарас Бульба", в которых подавались украинские блюда. 

"Но в 2014 году россияне начали против Украины войну - и слово "Украина" и все что с ней связано стало в России просто опасным. Вот так и владельца ресторанов посадили. А теперь Корчмы начали переименовывать", - пишет Соловей. 

Таким образом сало оказалось не из Украины, а из "Малороссии".

"Ткните следующий раз этим фото в морду тех, кто будет рассказывать о дружбе и братстве с РФ", - подытожил журналист. 

Как сообщалось ранее, в Киеве обнаружили странный балкон с лифтом и предложили сделать его альтернативным символом города. 

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Москва, Россия, Сало.

Автор:

Телеграф
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