Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Минздраве предусмотрели "уловку" местных властей по карантину выходного дня
В Минздраве предусмотрели "уловку" местных властей по карантину выходного дня
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Раскаивался и плакал: как прошел суд по водителю Uber, устроившему смертельное ДТП в Киеве
Раскаивался и плакал: как прошел суд по водителю Uber, устроившему смертельное ДТП в Киеве
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)

В России показали свежую карту размещения "миротворцев" Путина в Карабахе

В России показали свежую карту размещения "миротворцев" Путина в Карабахе
Обновлено 13:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В Нагорном Карабахе продолжается развертывание российских "миротворцев" в "республике" и вдоль Лачинского коридора.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Очередная колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт", - говорится в сообщении.

Карта размещения "миротворцев":

 

Отмечается, что в составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из России самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни.

Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян

"Миротворцы" оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мире началась новая масштабная война: что сейчас происходит в Западной Сахаре и где это на карте
02 Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян
03 Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
04 Лукашенко прокомментировал ситуацию на Донбассе: Баба с возу - коню легче
05 Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве
Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве
В России показали свежую карту размещения &quot;миротворцев&quot; Путина в Карабахе
В России показали свежую карту размещения "миротворцев" Путина в Карабахе
В Киевской области выпал первый снег (видео)
В Киевской области выпал первый снег (видео)
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь