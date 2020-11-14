В России показали свежую карту размещения "миротворцев" Путина в Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается развертывание российских "миротворцев" в "республике" и вдоль Лачинского коридора.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Очередная колонна подразделений 15-й отдельной миротворческой бригады, прибывших для участия в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершила марш протяженностью около 100 километров из района сосредоточения в городе Горис в город Степанакерт", - говорится в сообщении.

Карта размещения "миротворцев":

Отмечается, что в составе колонн в пункты назначения прибывают бронетранспортеры, автомобильная техника, средства материально-технического обеспечения, доставляемые из России самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России на аэродром Эребуни.

"Миротворцы" оснащены современными вооружением, военной и специальной техникой, в том числе бронетранспортерами БТР-82А, бронированными автомобилями "Тигр" и "Тайфун".