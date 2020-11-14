"Двуличные му**ки": в риторике России по Донбассу и Карабаху нашли противоречие

Российская националистическая партия "Родина" сделала неоднозначное заявление по Карабаху.

Об этом написал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский в Твиттер.

"Российская националистическая партия "Родина" поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте, потому что он отвоевывает свою законную территорию. А что ж тогда в Украине называете фашистами тех, кто сражается за территориальную целостность?", - написал он, упрекнув руководство партии в лжи и двуличии.

Российская националистическая партия "Родина" поддерживает Азербайджан в Карабахском конфликте, потому что он отвоевывает свою законную территорию. А что ж тогда в Украине называете фашистами тех, кто сражается за территориальную целостность? Лживые, двуличные мудаки pic.twitter.com/n8WWwMDz5X — Денис Казанський (@den_kazansky) November 14, 2020

Отметим, что основателем партии является действующий глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Идеология партии характеризуется, как "ультраправая".

Напомним, ранее в сети появилась российский пропагандистский ролик о "миротворцах" в Карабахе. Примечательно, что даже в самой России его сочли постановочным.