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"Мистика какая-то". В сети нашли сходство Лукашенко с известным диктатором: карикатура

"Мистика какая-то". В сети нашли сходство Лукашенко с известным диктатором: карикатура
05:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В сети нашли старую карикатуру на лидера чилийской хунты Аугусто Пиночета и нашли в ней сходства с Александром Лукашенко. 

Схожесть между ними обнаружил пользователь Твиттер George Costanza. 

"Справа - карикатура на Пиночета", - написал он. 

В первом же сообщении, ему ответили: "слева тоже". 

В комментариях к записи пользователи начали подчеркивать схожесть в образах.

"Жестяк как похоже, ну прям одно лицо"

"Они родственники однозначно"

"Даже перерисовывать не пришлось", - пишут в комментариях. 

Аугусто Пиночет - чилийский диктатор, занимал должность президента страны с 1974 по 1990 год. 

Пиночет часто подвергается критике за нарушения прав человека и репрессии. Обвинялся по более чем 100 эпизодам связанным с убийствами, похищением и пытками людей. 

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Также обвинялся в наркоторговле, незаконной торговле оружием и уклонении от уплаты налогов.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Аугусто Пиночет.

Автор:

Телеграф
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