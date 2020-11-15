"Мистика какая-то". В сети нашли сходство Лукашенко с известным диктатором: карикатура

В сети нашли старую карикатуру на лидера чилийской хунты Аугусто Пиночета и нашли в ней сходства с Александром Лукашенко.

Схожесть между ними обнаружил пользователь Твиттер George Costanza.

Справа - карикатура на Пиночета pic.twitter.com/X628iDRpyQ — George Costanza (@Dodeskaden2) November 14, 2020

"Справа - карикатура на Пиночета", - написал он.

В первом же сообщении, ему ответили: "слева тоже".

В комментариях к записи пользователи начали подчеркивать схожесть в образах.

"Жестяк как похоже, ну прям одно лицо"

"Они родственники однозначно"

"Даже перерисовывать не пришлось", - пишут в комментариях.

Аугусто Пиночет - чилийский диктатор, занимал должность президента страны с 1974 по 1990 год.

Пиночет часто подвергается критике за нарушения прав человека и репрессии. Обвинялся по более чем 100 эпизодам связанным с убийствами, похищением и пытками людей.

Также обвинялся в наркоторговле, незаконной торговле оружием и уклонении от уплаты налогов.