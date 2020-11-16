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Обледеневшую дорогу в России посыпали песком с человеческими останками

Обледеневшую дорогу в России посыпали песком с человеческими останками
01:15 Сегодня Телеграф

В российском городе Киренск, что в Иркутской области, подрядчик засыпал заледеневшую дорогу песком. Однако позже жители города обнаружили в нем человеческие останки. 

Об этом сообщает "Подъем" в Телеграм. 

"Кости и череп жители Киренска заметили на одной из дорог города. Полиция начала проверку", - сказано в сообщении. 

Согласно одной из версий, песок был взят возле кладбища. Также рассматривается версия того, что его привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны. 

Как сообщалось ранее, в поселке под Москвой, где расположен штаб стратегических войск РФ, зафиксировали рекордный выброс загрязняющих веществ. Произошло это на фоне заявлений Путина о подготовке к ядерному удару.  

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Все по теме:

Россия, Иркутская область, Киренск.

Автор:

Телеграф
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