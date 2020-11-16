Обледеневшую дорогу в России посыпали песком с человеческими останками

В российском городе Киренск, что в Иркутской области, подрядчик засыпал заледеневшую дорогу песком. Однако позже жители города обнаружили в нем человеческие останки.

Об этом сообщает "Подъем" в Телеграм.

"Кости и череп жители Киренска заметили на одной из дорог города. Полиция начала проверку", - сказано в сообщении.

Согласно одной из версий, песок был взят возле кладбища. Также рассматривается версия того, что его привезли с карьера, в котором могли находиться останки участников Гражданской войны.

Как сообщалось ранее, в поселке под Москвой, где расположен штаб стратегических войск РФ, зафиксировали рекордный выброс загрязняющих веществ. Произошло это на фоне заявлений Путина о подготовке к ядерному удару.