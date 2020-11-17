Путин списал провокацию Турции в Карабахе на развал Советского Союза. Видео

Президент РФ Владимир Путин назвал поддержку Азербайджана Турцией в карабахском конфликте "геополитическим последствием развала Советского Союза".

Об этом он рассказал в эфире канала Россия 1.

"Азербайджан - это независимое государство и вправе выбирать союзников так, как считает нужным", - заявил Путин.

Также он отметил, что никто, включая Армению, не признал независимость т.н. "НКР".

Таким образом, по словам Путина, Азербайджан вернул территории, которые международное сообщество считает азербайджанской территорией.

Он также назвал действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана "провокацией", однако подчеркнул, что Турцию нельзя обвинить в нарушении международного права.

"Не в моих обязанностях оценивать действия Турции", - сказал Путин.

Как сообщалось ранее, в парламенте Турции поддержали предложение Эрдогана о вводе миротворцев в Карабах.