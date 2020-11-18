Горе-мать могла быть под веществами, пока тела малышей остывали на кровати: детали трагедии в Москве

17 ноября, на северо-востоке Москвы отец вернулся домой и обнаружил тела своих двух детей и находившуюся в неадекватном состоянии жену. Вероятно мать была в алкогольном или наркотическом опьянении.

Об этом сообщили правоохранители.

По предварительной информации, мужчина сперва вернулся домой с работы в съемную квартиру на северо-востоке Москвы. Там он жил с женой и двумя детьми. Но ключей у него с собой не оказалось, поэтому он начал звонить и стучать в дверь, которую ему никто не открыл. После чего он поехал на работу, взял ключи и вернулся домой.

Таким образом, перед его взором престала страшная картина. Его 26-летняя супруга находилась в неадекватном состоянии, а на кровати мертвыми лежали дети. Что стало причиной их смерти женщина объяснить не смогла. Предварительно, телесных повреждений на малышах не обнаружили.

На данный момент, не исключают версию с удушением детей подушкой, ведь малыши весь день находились с матерью, в то время, как отец был на работе. Тем не менее в мусорном ведре в квартире правоохранители нашли пустую банку из-под пива. А тем временем, подозреваемую хотят проверить на употребеление других веществ.

Отметим, что прибывшим на место ЧП медикам женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности. Не смотря на то, что буквально пару месяцев назад пара развелась, они продолжали проживать в одной съемной квартире.

Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

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