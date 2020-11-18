Скачать
Среда, 18.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз
Украину ждут досрочные выборы в апреле-мае 2021 года: свежий прогноз
Итоги дня 17 ноября: "штурм" Рады, турецкие миротворцы в Карабахе и смерть Виктюка
Итоги дня 17 ноября: "штурм" Рады, турецкие миротворцы в Карабахе и смерть Виктюка
Какой праздник 18 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 18 ноября: народные приметы и запреты
Лига наций: результаты матчей 17 ноября (видео)
Лига наций: результаты матчей 17 ноября (видео)

Горе-мать могла быть под веществами, пока тела малышей остывали на кровати: детали трагедии в Москве

Горе-мать могла быть под веществами, пока тела малышей остывали на кровати: детали трагедии в Москве
Обновлено 07:27 Сегодня Телеграф

17 ноября, на северо-востоке Москвы отец вернулся домой и обнаружил тела своих двух детей и находившуюся в неадекватном состоянии жену. Вероятно мать была в алкогольном или наркотическом опьянении.

Об этом сообщили правоохранители.

По предварительной информации, мужчина сперва вернулся домой с работы в съемную квартиру на северо-востоке Москвы. Там он жил с женой и двумя детьми. Но ключей у него с собой не оказалось, поэтому он начал звонить и стучать в дверь, которую ему никто не открыл. После чего он поехал на работу, взял ключи и вернулся домой. 

Таким образом, перед его взором престала страшная картина. Его 26-летняя супруга находилась в неадекватном состоянии, а на кровати мертвыми лежали дети. Что стало причиной их смерти женщина объяснить не смогла. Предварительно, телесных повреждений на малышах не обнаружили. 

На данный момент, не исключают версию с удушением детей подушкой, ведь малыши весь день находились с матерью, в то время, как отец был на работе. Тем не менее в мусорном ведре в квартире правоохранители нашли пустую банку из-под пива. А тем временем, подозреваемую хотят проверить на употребеление других веществ.

Отметим, что прибывшим на место ЧП медикам женщина пожаловалась на подавленное моральное состояние и обратилась к врачам из-за расстройства личности. Не смотря на то, что буквально пару месяцев назад пара развелась, они продолжали проживать в одной съемной квартире. 

Обстоятельства трагедии выясняют специалисты.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Москве автомобиль слетел в реку, вследствие чего погиб человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Россия, Убийство.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
02 "Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
03 После стычек на митинге нардепы дали заднюю и скрылись в коридорах под Радой (видео)
04 Испания 6:0 Германия: хроника матча (видео)
05 В туалет в баночку и неделями не мыться: через что проходят больные COVID-19 в Запорожье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Обнадеживающее покашливание...&quot;: Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
"Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
Первый снег стал причиной жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Киевом. Фото
Первый снег стал причиной жуткого ДТП с грузовиком и маршруткой под Киевом. Фото
&quot;А что война еще идет?&quot;: ситуация в поезде &quot;Интерсити&quot; с раненым военным вызвала бурное обсуждение в сети
"А что война еще идет?": ситуация в поезде "Интерсити" с раненым военным вызвала бурное обсуждение в сети
Маэстро! В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка
Маэстро! В сети волна скорби в связи со смертью Романа Виктюка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь