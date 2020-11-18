В коронавирусном госпитале в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод: первые видео ЧП

Громкий хлопок ровно 18.10 в среду, 18 ноября, услышали жители района Коммунарка, что в Новой Москве. Очевидцы сняли заметили клубы дыма, которые зависли прямо над ГКБ №40 - это первая специализированная больница столицы по лечению коронавируса.

Об этом сообщает телеграм-канал "Mash"

"По предварительным данным, произошел хлопок баллона с кислородом во временном блоке медицинского учреждения, который не использовался для лечения пациентов", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели.





