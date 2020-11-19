В Армении умер опальный генерал, отличившийся в боях за Нагорный Карабах

В четверг 19 ноября ушел из жизни генерал войны за Нагорный Карабах, экс-депутат от Республиканской партии Армении Манвел Григорян.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армении.

По предварительной информации, еще летом 2018 он был арестован по делу о незаконном хранении оружия, а также хищении имущества и уклонении от налогов. За время обысков, была найдена помощь, которая предназначалась военным во время апрельской войны в Карабахе.

Хоть и Григорян был неоднозначной и одиозной фигурой, но его вклад в победу первой войны в Карабахе нельзя недооценивать. На последних годах жизни он болел рядом заболеваний, включая онкологию. Адвокаты требовали его освобождения, но был он освобожден только в начале этого года.

По словам его адвоката, экс-депутат от Республиканской партии находился в Карабахе с 7 октября. Но уже 20 октября его состояние резко ухудшилось и он был срочно госпитализирован в Армению.

Он также получил награду "За отвагу" на войне за Нагорный Карабах.

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