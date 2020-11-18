Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото попали в сеть

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в тех районах Нагорного Карабаха, которые по условиям мирных договорённостей отошли Баку. Как оказалось, во время этой поездки он попал в прицел иранского снайпера

Об этом информируют в Твиттере.

У Худаферинского моста, где он долго позировал перед камерами и рассказывал о «победах», его с супругой взял на мушку иранский военный.

У ЗМІ з'явилися знімки, на яких Ільхам Алієв з дружиною сфотографовані через снайперський приціл. Відбулось це після візиту глави Азербайджану на кордон з Іраном. Цей район азербайджанська армія нещодавно взяла під свій контроль. pic.twitter.com/6oSvlIYhTC — свічка (@svecha62) November 18, 2020

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости какого-либо особого статуса для Нагорного Карабаха.

Напомним, 9 ноября Алиев совместной с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Армении Николом Пашиняном подписали заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. По соглашению, некоторые районы Карабаха должны отойти под контроль Азербайджана. Также в регион на 5 лет вводятся российские миротворцы.