Митинг в Ереване закончился наездом на людей, разгоном и задержаниями. Видео

В четверг 19 ноября в столице Армении Ереване произошло ЧП: маршрутный автомобиль въехал в толпу протестующих.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Армения.

По предварительной информации, участники акции перекрыли улицу Амиряна, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это, вероятно не понравилось водителю маршрутки.

На кадрах видеозаписи видно, как фургон сперва остановился, а потом внезапно протаранил людей.

В результате инцидента авто наехало на активистку, но к счастью обошлось без травм.

"Сейчас меня не интересует мое здоровье. Я из Карабаха и меня волнует только моя родина. Я хочу свой дом, сколько бы машин меня ни сбивало, я буду требовать отставки предателя Никола Пашиняна", - рассказала участница происшествия.

Позднее полицейские разогнали протестующих на улице Амиряна, были задержаны 24 человека.

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