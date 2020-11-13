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Страна переживает поражение в войне, к которой готовилась десятилетия: что сейчас происходит в Ереване

Страна переживает поражение в войне, к которой готовилась десятилетия: что сейчас происходит в Ереване
Обновлено 09:54 Сегодня Телеграф

Жители армянской столицы тяжело переживают фактический проигрыш в войне за карабахские территории. Прогнозировать как будет развиваться ситуация очень сложно.

Об этом сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на журналиста Алексея Романова, который находится в Ереване.

Армяне в основном остались недовольны решением власти о мирном урегулировании вопроса по Нагорному Карабаху. В городах после появления трехстороннего соглашения о прекращении огня и переделе территорий вспыхнули протесты. Сразу стихийные, потом организованные. По словам журналисты, было ощущение, что может произойти обострение. Также Романов подчеркивает, что участниками погрома в парламенте, акции возле резиденции премьер-министра Никола Пашиняна были в основном люди 40 лет и старше.

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"Это показатель того, в какой среде, в каком поколении существуют настроения о том, что войну надо продолжать любыми силами, а Пашинян – предатель. Мне кажется, это именно поколение победителей первой войны", - отметил Романов.

Он считает, что у молодежи менее воинственное настроение. Журналис отметил, что в первые дни протестов люди были возбуджены, часто кричали, плакали, эмоции били ключом, тем не менее, диалог был возможен. При этом, вместе стояли, как те, кто хотел отставки Пашиняна, так и те, кто считали, что он прав.

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"Мы за многие годы впервые наблюдаем ситуацию, когда страна переживает поражение в войне, к которой она морально готовилась десятилетия. Мы не знаем, как общество ведет себя в этой ситуации", - считает Романов.

В Карабахе российские миротворцы возьмут на пять лет под надзор Лачинский коридор, а ФСБ России будет контролировать часть армянской территории

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Нагорный Карабах, Карабах, Война, Ереван.

Автор:

Телеграф
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