Пустой и безжизненный Степанакерт после прекращения войны попал на видео

Во вторник 10 ноября в Армению прибыл первый самолет с командованием миротворцев из России для деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе. В то же время в сети показали как выглядит Степанакерт/Ханкенди, что в Арцахе.

О том, как сейчас выглядит город сообщили в Телеграм канале Re:public of Artsakh.

Там же поделились видео самого Степанакерта после войны.

На кадрах видео можно заметить, что до сих пор местами висят флаги непризнанной республики, а на улице не так уж и много людей и машин не смотря на неплохую погоду, также можно заметить бродячих собак.

Стоит напомнить, что 11 ноября в центре Еревана проводят митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе.

Читайте также в материале "Телеграфа": Что же будет с Пашиняном после ввода "миротворцев и как РФ может на это повлиять - политолог назвал варианты для России.