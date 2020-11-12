В Армении показали видео, как сжигают дома перед приходом Азербайджана

В связи с недавней капитуляцией Армении в войне за Нагорный Карабах жители НКР оказались недовольны таким решением власти. Таким образом, в селе Дадиванк Карвачарского района, что в Карабахе, местные жители пошли на крайние меры и начали сжигать собственные дома.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

По информации амянских СМИ, жители снятого на видео села таким образом выказывают свое несогласие с решением правительства. И уничтожают собственное жилье, чтобы оно не досталось азербайджанцам, чья армия должна зайти сюда в ближайшее время согласно мирному соглашению.

Отмечается, что это неофициальная информация, а только заявление армянских СМИ.

Видео из якобы села Дадиванк, где люди жгут свои дома:

Стоит напомнить, что по состоянию на 12 ноября, на площади Свободы в Ереване все еще продолжаются массовые протесты, люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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