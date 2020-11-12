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Четверг, 12.11.2020
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Видео, как полиция задерживает протестующих в столице Армении

Видео, как полиция задерживает протестующих в столице Армении
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: telegram - SputnikArmenia

По состоянию на 12 ноября на площади Свободы в Ереване все еще продолжаются массовые протесты, люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который ранее подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Азербайджана.

По предварительным данным, 11 ноября в Ереване начался разгон демонстрантов. Также против участников акций были возбуждены уголовные дела.

Таким образом, в рамках уголовного дела, возбужденного в Специальной следственной службой по факту организации и проведения митингов высокопоставленными должностными лицами, а также другими лицами с нарушением установленного законом порядка, задержаны 10 человек.

Видео ситуации в столице Армении 12 ноября:

Кадры задержаний учасников протеста:

Стоит напомнить, что 11 ноября в Ереване бросили дымовую шашку в направлении полицейских, после чего и начался разгон демонстрантов.

Читайте также в материале "Телеграф": Что будет с Пашиняном после ввода российских "миротворцев" и как Путин может на это повлиять.

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Протест, Армения, Ереван.

Автор:

Телеграф
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