Тысячи белорусов пришли попрощаться с убитым активистом Романом Бондаренко: фото и видео впечатляют

В минском храме Воскресения Христова проходит прощание с Романом Бондаренко. 31-летнего минчанина вечером 11 ноября неизвестные в штатском избили во дворе его дома, затем увезли в Центральное РУВД, откуда мужчина менее чем через два часа попал в больницу в состоянии комы. Вечером следующего дня он умер.

С Бондаренко пришли проститься тысячи человек. Отпевание проходит в храме на улице Гамарника. Родные просят оставлять цветы у входа в церковь. Роман будет похоронен на Северном кладбище.

Вся площадка перед храмом, где проходит проходит отпевание Бондаренко, занята людьми. Со всех сторон потоком продолжают идти минчане, которые хотят проститься с Романом. Большинство людей несут бело-красно-белые цветы.

В Телеграмм-канале "Наша Нива" делятся фото и видео с прощания.

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