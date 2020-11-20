Мужчина похитил первоклассника и почти два месяца держал его в подвале: детали жуткой истории (видео)

Во Владимирской области, Российской Федерации 20 ноября нашли живым семилетнего Савелия Роговцева, пропавшего два месяца назад.

Об этом сообщают каналы в Telegram.

Ребенок исчез 28 сентября - после уроков он так и не дошел до своего дома.

20 ноября стало известно, что все это время ребенок находился в 20 километрах от своего дома. Его незаконно удерживал в своем доме 26-летний местный житель.

Помогли найти ребенка соседи, которые сообщили в полицию о мужчине, удерживающем у себя дома маленького мальчика.

Сообщается, что здоровье мальчика в норме, ребенка передали родителям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дочь, скандальной блогерши Алены Лоран, пытался похитить её сосед с требованием выкупа в 200 тыс долларов.