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Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь

Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram - Алена Лоран
Скандальная блогерша рассказала, кто пытался похитить ее дочь.

Популярная блогерша Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее дочь, с требованием выкупа в 200 тыс долларов.

Об этом он сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Лоран, ее дочь Габи хотели похитить. Но у похитителей ничего не вышло, поскольку блогер заранее предупредила правоохранителей и все были готовы к такому повороту событий.

Само покушение планировали еще с 4 августа, преступники вели слежку.

Дочь Лоран Габи не пострадала ни морально ни физически.

Похитителем девочки оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов.

Со слов потерпевшей, мужчина подслушивал разговоры их семьи на заднем дворе "относительно бизнеса".

 
 
 
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Спасибо за Ваше беспокойство ! Да, Габи хотели похитить. Сумма выкупа составила 200000$ Не получилось, потому что нас заведомо предупредили правоохранительные органы. Мы были готовы. Покушение планировалось с 4 августа. Была слежка. Габи ничего не знает и ни морально ни физически не пострадала. Злоумышленники уже закрыты. Срок приговора от 8 до 15 лет тюремного заключения. Если бы не правоохранители и не инсценировка похищения - все могло быть печально. Под чутким руководством проводилась спецоперация. Мы безумно благодарны всем ребятам за то что наша дочь в безопасности и все это время пока я вела переговоры с похитителем , была в гостинице смотря мультики, ничего не подозревая . Хочу сделать акцент что в свете угроз в адрес моей семьи группой людей это только начало. Похитителями Габи оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов. Но ... который прослушивал разговоры наши на заднем дворике относительно бизнеса. Он, его жена и подельник арестованы без права внощения залога. Благодарю все высшие силы и ребят в виде помощи за то, что наша дочь жива, здорова и невредима . А претенденты на «чужое» наказаны. спасибо всем за поддержку . Пусть послужит примером тому кто лезет в семью ведьмы. Роя мне яму в ней окажетесь сами.

Алена Лоран(@alyona__loran)がシェアした投稿 -

На данный момент подозреваемый и его жена находятся под стражей без права внести залог, им грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Сама же Лоран на своей страничке в Instagram выложила видео, в котором подробно рассказала о самом происшествии.

 
 
 
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Читайте также в материале "Телеграф": Подробности жизни блогерши Алены Лоран.

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Украина, Похищение, Алена Лоран.

Автор:

Телеграф
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