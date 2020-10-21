Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь

Скандальная блогерша рассказала, кто пытался похитить ее дочь.

Популярная блогерша Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее дочь, с требованием выкупа в 200 тыс долларов.

Об этом он сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Лоран, ее дочь Габи хотели похитить. Но у похитителей ничего не вышло, поскольку блогер заранее предупредила правоохранителей и все были готовы к такому повороту событий.

Само покушение планировали еще с 4 августа, преступники вели слежку.

Дочь Лоран Габи не пострадала ни морально ни физически.

Похитителем девочки оказался сосед через стену, с которым никогда не было конфликтов.

Со слов потерпевшей, мужчина подслушивал разговоры их семьи на заднем дворе "относительно бизнеса".

На данный момент подозреваемый и его жена находятся под стражей без права внести залог, им грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

Сама же Лоран на своей страничке в Instagram выложила видео, в котором подробно рассказала о самом происшествии.

この投稿をInstagramで見る Алена Лоран(@alyona__loran)がシェアした投稿 - 2020年10月月21日午前9時59分PDT

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